Genova. Dopo poco più di un mese sono terminati i lavori di adeguamento dello spazio ex Coviv di Bolzaneto di via Sordonella, riallestito come area di sosta per autoarticolati.

I lavori sono stati compiuti da Aster: lo spazio, a poche decine di metri dallo svincolo della A7 di Genova Bolzaneto, è strategico per decine di autotrasportatori in attesa di operare all’interno del mercato ortofrutticolo o per riposo e sosta.

L’intervento di Aster si è caratterizzato nella pulizia dell’area, e la sua relativa asfaltatura, oltre che della predisposizione per le manovre dei mezzi pesanti.