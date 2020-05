Autostrade, tornano le code in A26: decine di chilometri di corsia unica causa cantieri

Genova. Come si temeva, tornando il traffico dei pendolari sulla A26, sono tornate anche le code e i disagi causati da i cantieri presenti sulla tratta tra Masone e lo svincolo con la A10.

Come segnalato da molti utenti, per praticamente tutto il giorno, la “velocità di crociera” per chi si è trovato a dover percorrere quella tratta autostradale, è stata bassissima, con punte di estrema lentezza (anche meno di 30 chilometri all’ora), indice di una poco scorrevolezza del traffico dovuta alle limitazioni imposte in questi ultimi mesi, a partire dagli scambi di carreggiata dovuti agli interventi sulle gallerie, inziati lo scorso dicembre a seguito del crollo di parte della volta della Bertè, e poi allargatisi ad altri tunnel.

E siamo solo agli inizi: il traffico, infatti, è destinato ad aumentare con il progressivo allentamento delle misure anti covid: ad aspettare però gli automobilisti è una situazione peggiore di quella di marzo.