Autostrade, svincolo A7 A12 chiuso per una settimana per controlli urgenti a galleria: pesanti disagi per il traffico

Genova. Anche la galleria Rivarolo III, che collega la A7 con la A12 per chi proviene da Milano, è sotto ispezione e resterà chiusa almeno una settimana, generando non pochi disagi per chi viaggia verso il levante genovese.

Ad imporre la chiusura l’esito dell’ispezione notturna programmata per la scorsa notte, che ha richiesto ulteriori approfondimenti: la chiusura comunicata questa mattina sarà almeno di sette giorni, tempo utile per intervenire sulla struttura.

Nel frattempo ecco i primi disagi per il traffico: alle 8 di questa mattina segnalati almeno 6 chilometri di code dopo Bolzaneto verso il casello di Genova Ovest, che sta assorbendo tutto il traffico della tratta, sia per chi poi deve proseguire verso levante e per chi verso ponente.