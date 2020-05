Autostrade liguri, i cantieri dal 16 al 22 maggio

Liguria. Di seguito il programma dei cantieri previsti sulle autostrade liguri dal 16 al 22 maggio 2020 per quanto riguarda i tratti di competenza di Autostrade per l’Italia.

SABATO 16 MAGGIO

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, si potrà percorrere la SP35 dei Giovi, con rientro sulla A7, alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto;

per i mezzi pesanti, si ricorda che sulla SP35 dei Giovi vige un limite in altezza di 3,35 m e pertanto, si consiglia ai mezzi pesanti di immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, subito dopo la stazione di Tortona, per poi raggiungere Genova attraverso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

DOMENICA 17 MAGGIO

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Masone.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di uscire a Genova Aeroporto, raggiungere Genova Ovest e tramite la A7 immettersi in A26 tramite la Diramazione Predosa Bettole;

-chiusura del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superi re alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.

LUNEDI 18 MAGGIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura dell’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante per chi proviene da Milano/Serravalle. Di conseguenza, chi proviene da Milano/Serravalle ed è diretto verso Sestri Levante, dovrà proseguire lungo la A7 fino all’uscita a Genova ovest da cui rientrare seguendo le indicazioni per Livorno;

-chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la SP35 Strada Provinciale dei Giovi, con rientro sulla A7, alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, per procedere verso Serravalle/Milano;

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano.

Chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Serravalle/Milano, verrà obbligatoriamente deviato verso Genova ovest dove uscire, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto. In alternativa, data la concomitante chiusura del tratto Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, si consiglia di raggiungere la stazione di Genova Aeroporto per entrare in A10 da cui raggiungere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, tramite la Diramazione Predosa-Bettole, immettersi in A7 verso Milano. Stesso itinerario per gli utenti che dal capoluogo ligure sono diretti verso Milano.

A10 Genova-Savona

-dalle 22 del 18/05 alle 20 del 19/05, chiusura dell’uscita della stazione di Arenzano, per chi proviene da Savona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Varazze;

-una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta tra Celle Ligure e Albisola verso Savona, al fine di effettuare ispezioni nelle gallerie “Piani di Celle”, “Costa”, “Boschi”, “Cassisi”, “Arma”, “Pecorile” e “Siri”. Per tale motivo, sarà necessario chiudere la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Varazze.

Nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori approfondimenti, la chiusura della stazione di Celle Ligure potrebbe protrarsi anche in orario diurno.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.

MARTEDI 19 MAGGIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest, verso Genova. Agli utenti che da Sestri Levante sono diretti verso la A12 si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, di percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere Genova ovest da cui entrare in A7 e seguire per la A12. Chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso il capoluogo ligure potrà uscire a Genova est. I mezzi pesanti dovranno proseguire verso la A7, dove saranno obbligatoriamente deviati verso Serravalle/Milano e potranno uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, da cui raggiungere Genova attraverso la v abilità ordinaria;

-chiusura, per chi proviene da Milano/Serravalle, dell’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante. Di conseguenza, chi proviene da Milano/Serravalle ed è diretto verso Sestri Levante, dovrà proseguire lungo la A7 per uscire a Genova ovest per poi rientrare seguendo per la A12.

A10 Genova-Savona

-una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Savona, al fine di effettuare ispezioni nelle gallerie “Piani di Celle”, “Costa”, “Boschi”, “Cassisi”, “Arma”, “Pecorile” e “Siri”.

Per tale motivo, sarà necessario chiudere la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Varazze.

Nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori approfondimenti, la chiusura della stazione di Celle Ligure potrebbe protrarsi anche in orario diurno.

MERCOLEDI 20 MAGGIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, per chi proviene da Milano/Serravalle, dell’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante. Di conseguenza, chi proviene da Milano/Serravalle ed è diretto verso Sestri Levante, dovrà proseguire lungo la A7 per uscire a Genova ovest per poi rientrare seguendo per la A12;

-chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la SP35 Strada Provinciale d i Giovi, con rientro sulla A7, alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, per procedere verso Serravalle/Milano;

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano per attività di ispezione all’interno delle gallerie “Teglia”, “Monte Galletto”, “Brasile”, “Bolzaneto 1”, “Artificiale Bolzaneto 2” e “Artificiale Bolzaneto 3”.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti alcuni dei suddetti fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria, con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato percorsi alternativi che resteranno attivi fino alla riapertura del tratto.

In particolare, chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Serravalle/Milano, verrà obbligatoriamente deviato verso la barriera di Genova ovest dove uscire, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto. Chi proviene dal capoluogo ligure ed è diretto verso Milano, dovrà entrare alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto. In alternativa, data la concomitante chiusura del tratto Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, si consiglia di raggiungere la stazione di Genova Aeroporto per entrare in A10 da cui raggiungere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e tramite la Diramazione Predosa-Bettole immettersi in A7 verso Milano. Stesso itinerario per gli utenti che dal capoluogo ligure sono diretti verso Milano.

Nel caso in cui ulteriori approfondimenti risultassero necessari a seguito delle ispezioni nelle gallerie “Artificiale Bolzaneto 2” e “Artificiale Bolzaneto 3”, la stazione di Bolzaneto rimarrà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.

A10 Genova-Savona

-chiusura della stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Varazze.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, in entrambe le direzioni. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Sestri Levante, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la S 1 Aurelia con rientro alla stazione di Recco; percorso inverso per chi da Sestri Levante è diretto verso Genova.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, uscire alla stazione di Genova Pra’ sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Masone.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di uscire a Genova Aeroporto, raggiungere Genova ovest e tramite la A7 immettersi in A26 dalla Diramazione Predosa Bettole;

-dalle 22:00, chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.

GIOVEDI 21 MAGGIO

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura della stazione di Genova est in uscita e in entrata per attività di ispezione all’interno della galleria “Campursone II”.

Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente la galleria, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In particolare, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12, o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, per attività di ispezione all’interno delle gallerie “Bolzaneto”, “Rivarolo III a” e “Rivarolo III b”.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato percorsi alternativi che resteranno attivi fino alla riapertura del tratto.

In particolare, chi proviene da Milano/Serravalle ed è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e raggiungere Genova tramite la viabilità ordinaria.

Si fa presente che, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire ulteriori approfondimenti a seguito dell’ispezione della galleria “Bolzaneto”, il tratto rimarrà chiuso.

Se invece si rendesse necessario eseguire ulteriori approfondimenti a seguito delle ispezioni delle gallerie “Rivarolo III a” e “Rivarolo III b”, il tratto Bolzaneto-allacciamento A12 verrà riaperto ma resterà chiuso l’allacciamento A7/A12 per chi proviene da Milano.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Arenzano e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione all’interno delle gallerie “San Giacomo” e “Beuca”.

Data la particolare conform zione del tratto in cui sono presenti i suddetti fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato percorsi alternativi che resteranno attivi fino alla riapertura del tratto.

In particolare, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, con rientro sulla stessa A10, alla stazione di Varazze. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato tra Arenzano e Cogoleto.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Ovada.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di uscire a Genova Aeroporto, raggiungere Genova ovest e tramite la A7 immettersi in A26 dalla Diramazione Predosa Bettole.

VENERDI 22 MAGGIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Busalla, verso Serravalle/Milano per attività di ispezione all’interno di alcune gallerie.

In alternativa, i veicoli che da Genova sono diretti verso Milano, potranno entrare sulla A10 Genova-Savona alla stazione di Genova Aeroporto, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce fino all’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 verso Milano.

In alternativa al suddetto itinerario, si consiglia, ai soli veicoli leggeri che da Genova sono diretti verso Milano, di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A7 alla stazione di Busalla.

Data la particolare conformazione del tratto tra Bolzaneto e Busalla in cui sono presenti le gallerie “Frascone” e “Delle Piane”, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tale evenienza rimarranno validi i percorsi alternativi individuati dalla Direzione di Tronco in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia;

-chiusura dell’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per chi proviene da Milano/Serravalle. Di conseguenza, chi da Milano/Serravalle è diretto verso Sestri Levante, dovrà procedere lungo la A7 fino all’uscita di Genova ovest per poi rientrare e seguire le indicazioni per Livorno.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10, alla stazione di Genova Pra’. Si precisa che chi proviene dalla A26 potrà regolarmente accedere alla A10. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

-previste attività di ispezione all’interno della galleria “Del Forno” compresa tra le corsie di decelerazione e accelerazione di Chiavari. Per questo motivo, dalle 22:00 e fino alle 2:00 di sabato 23 maggio, chi proviene da Genova, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari, da cui potrà rientrare in direzione Sestri dopo aver percorso la rotat ria esterna. Successivamente, dalle 2:00 alle 6:00 di sabato 23 maggio, chi proviene da Sestri Levante, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari da cui potrà rientrare verso Genova dopo aver percorso la rotatoria esterna.

Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente la suddetta galleria, non sarà possibile disporre uno scambio di carreggiata nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.