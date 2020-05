Autostrade, chiusa l’A12 tra Chiavari e Rapallo per ispezioni gallerie: si riaprirà con un by pass

Genova. Sull’autostrada A12 Genova- Sestri Levante la riapertura al traffico del tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova è prevista entro le ore 9 di questa mattina.

Al momento e’ in corso l’installazione della segnaletica per permettere la riapertura del tratto con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per consentire ai tecnici il completamento delle attività di ispezione avviate, secondo il programma, nel corso della notte all’interno di alcune gallerie del tratto.

Agli utenti che da Sestri Levante sono diretti verso Genova si consiglia dopo uscita obbligatoria a Chiavari di seguire la SS1 Via Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Rapallo.