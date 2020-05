Autostrade, cantieri a Genova Est: code su A12 in entrambe le direzione

Genova. Code e rallentamenti si stanno verificando in questi minuti nei pressi del casello di Genova Est, sulla A12, in entrambe le direzioni.

Operativo, infatti, un cantiere di manutenzione di gallerie e sede strale dello svincolo: la situazione peggiore per chi proviene da levante, dove la congestione riguarda entrambe le corsie della carreggiata.

Disagi anche per chi arriva da ponente, con rallentamenti e code a tratti in direzione del casello soprattutto per la corsia di uscita.