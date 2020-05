Astronomia, domani torna la “super luna”, ultimo appuntamento del 2020

Genova. Domani, giovedì 7 maggio, ultimo appuntamento dell’anno con la Superluna, la congiuntura astronomica che permette di vedere il nostro amato satellite naturale in versione “big size”.

Domani sera, infatti, da circa le 20, la Luna apparirà nel cielo in maniera nettamente più luminosa e grande del solito: un fenomeno dovuto alla distanza con la terra, che in questi mesi dell’anno è ai minimi, 361184 km per l’esattezza. Lo spettacolo sarà però minore di quello del mese scorso, quando la distanza registrata con la luna piene dell’8 aprile fu 357035 km.

Quella che vedremo domani, visto il periodo dell’anno in cui si può verificare, da alcuni popoli è stata associata alla primavere: i nativi americano la chiamano, infatti, la “Super Luna del Fiori”. Approfittatene, il prossimo appuntamento con “the big moon” è per il 2021.