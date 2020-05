Arrivo col botto in casa Serteco: Mario Barigione alla guida della Serie B2

Genova. Dopo l’arrivo di Claudio Mattia e le importanti riconferme dei coach Malaspina, Domenici, Cafasso e Gabro (assieme a tutti i viceallenatori) per le fasce giovanili dai centri scuola volley sino alle Under 15, la società Serteco Volley School Genova dà il benvenuto a Mario Barigione (nella foto) come nuovo coach della prima squadra femminile che disputerà il campionato di Serie B2.

Barigione nella sua importante carriera ha alternato sia nel settore maschile che nel femminile e nell’ultima esperienza è stato direttore tecnico della Sabazia Pallavolo e coach della squadra di Serie C maschile.

Ecco le parole del neo allenatore arancionero: “A livello affettivo si può dire che per me si tratta di un ritorno a casa: ho giocato venti anni nell’Olympia maschile passando una vita ai Capannoni di Voltri, ho avuto per altro modo di lavorare anche con Gianfranco Molisani nel progetto Serteco prima dell’arrivo di Parodi. Nella mia carriera ho alternato maschile e femmnile, in particolare nell’ultima esperienza ho fatto il direttore tecnico della Sabazia Pallavolo e l’allenatore della C maschile. Ho scelto l’unico progetto serio in Liguria che è quello di Olympia e Serteco. Considero Giorgio Parodi un grande imprenditore e un presidente molto competente. È stato il primo nel nostro territorio a gettare le basi per costruire una pallavolo d’eccellenza in modo tale che le nostre atlete non siano costrette ad emigrare fuori regione per fare percorsi di qualificazione. Non vedo l’ora di lavorare e confrontarmi con tutti i membri dello staff”.

Euforico dell’importante innesto il presidente Giorgio Parodi: “Abbiamo scelto uno degli allenatori più carismatici del volley femminile genovese con molte richieste e un curriculum che parla da solo. La Serteco punta sulla coppia Barigione-Mattia che sicuramente farà crescere il nostro settore giovanile femminile che disputerà il campionato nazionale di B2. Non solo prima squadra per i due, ma anche la Serie D regionale e l’Under 17. Sono davvero orgoglioso di avere Mario nella mia scuderia“.

Nelle prossime ore verrà ufficializzato l’arrivo di un’altra pedina che andrà a completare lo scacchiere arancionero.