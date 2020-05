Liguria. Piogge, rovesci e temporali, dalla serata di ieri, hanno interessato quasi tutta la Liguria. Dopo la conclusione dell’allerta a Ponente alle ore 8, ARPAL, alla luce della situazione in atto e delle ultime uscite modellistiche ha CONFERMATO LA CHIUSURA DELL’ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SUL CENTRO LEVANTE (ZONE B, C, E) ALLE ORE 14.

Tra la sera e la notte, rovesci localmente forti ma di breve durata e temporali hanno interessato tutta la regione, con cumulate maggiori nell’imperiese (92.4 millimetri a Colle Belenda, 82.8 a Poggio Fearza) ; in mattinata, invece, mentre a Ponente i fenomeni si sono gradualmente esauriti, una linea precipitativa ha insistito sul centro della regione con intensità fino a moderate (24.4 millimetri alla Diga del Brugneto, 21.8 a Viganego, nel comune di Bargagli sempre in provincia di Genova) e cumulata totale di 81.2 millimetri ancora alla Diga del Brugneto.

Nelle altre province, da inizio evento, cumulate massime di 50.8 millimetri a Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia) e 36.6 al Colle del Melogno. Da segnalare nella notte il vento forte meridionale con raffiche di burrasca che ha toccato, sui rilievi i 126.7 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) e, in costa, 92.9 a Fontana Fresca (Sori, Genova).

La tendenza per le prossime ore vede ancora precipitazioni sul centro Levante fino a metà giornata ma in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Non sono da escludere, comunque, piovaschi o rovesci sparsi oltre a possibili temporali sui rilievi del Ponente. L’instabilità ci accompagnerà anche domani, sabato, soprattutto dal pomeriggio con possibili rovesci o temporali più probabili sulle zone interne. Da segnalare per domani sabato e dopodomani domenica 17, la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali fino a forti con raffiche in particolare sul centro Ponente.

Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi giorni contenuti nell’avviso meteorologico emesso questa mattina:

OGGI VENERDI’ 15 MAGGIO: fino al primo pomeriggio persistono precipitazioni su BCE con possibili rovesci o temporali forti. Successiva attenuazione dei fenomeni con residui piovaschi o rovesci sparsi. Possibili temporali anche moderati in particolare sui rilievi tra A e D con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali fino a forti (50-60 km/h), rafficati specie sui capi di A, parte orientale di C e in generale sui rilievi, in attenuazione in serata. Mare molto mosso per onda da Sud-Ovest.

DOMANI SABATO 16 MAGGIO: una depressione in quota sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni di moderata instabilità. Deboli precipitazioni dal pomeriggio con possibili locali rovesci o temporali fino a moderati specie sui rilievi e sui versanti padani. Venti in intensificazione dai quadranti settentrionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su AB, localmente forti (40- 50 km/h) altrove.

DOPODOMANI DOMENICA 17 MAGGIO: condizioni di instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su AB, localmente forti (40-50 km/h) altrove.