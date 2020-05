Ancora un furto in zona Righi: le alture di Genova nel mirino dei ladri

Genova. I carabinieri della Stazione di Castelletto sono intervenuti ieri mattina in via delle Baracche al Righi per un furto in abitazione. Il proprietario ha raccontato di essersi svegliato accorgendosi che i ladri, mentre lui dormiva, si erano introdotti nell’appartamento forzando una finestra. Spariti 150 euro in contanti ed una borsa.

Non si tratta di un episodio isolato anzi: nell’ultimo mese sono parecchi i furti che hanno colpito questa zone residenziali e un po’ isolate della città.

Diversi i furti nella zona di San Pantaleo e Sant’Antonino e alcuni resistenti segnalato la presenza di ladri ance nella zona dei piani di Fregoso sempre intorno alla cinta del parco delle Mura. Sui diversi episodi indagano i carabinieri.

In tutti i casi, complice il lockdown, i proprietari dormivano e si sono accorti della ‘visita’ dei ladri solo al risveglio