Anche a Genova sono tornate le coccinelle, avvistamenti frequenti in molti quartieri

Genova. Forse le avete viste anche voi e, dato il periodo, avrete pensato che un po’ di fortuna – se i detti popolari funzionano – male non farebbe. Sono tornate, o meglio, sono tornate più numerose rispetto agli altri anni, le coccinelle.

In realtà non se ne sono mai andate, ma questi piccoli insetti, che in questa fase dell’anno si riproducono, sono stati avvistati un po’ in tutti i quartieri di Genova.

Forse il minore inquinamento dovuto alle settimane di lockdown, forse le temperature piuttosto alte e i mesi di marzo e aprile particolarmente secchi, hanno favorito la sopravvivenza e la diffusione di questa specie di coleottero.

Non dovrebbero essere di tipo “asiatico” e quindi nocive, ma normali coccinelle. Che, peraltro, sono insetti “amici” degli orti, nutrendosi voracemente di afidi – i pidocchi delle piante – e altri parassiti (non a caso sono utilizzate nella lotta biologica).