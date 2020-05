Anche a Genova in piazza i gilet arancioni: “Sciopero fiscale per cacciare il governo Conte”

Genova, Un centinaio di ‘gilet arancioni’, il movimento guidato dall’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, ha manifestato anche a Genova in piazza De Ferrari come in altre pizze italiane per chiedere la cacciata del governo Conte, un nuovo parlamento e il ritorno all’italica lira.

“Dopo la pandemia sarà carestia” dicono al megafono dal movimento che invoca “lo sciopero fiscale”: “Non paghiamo più niente così li mandiamo a casa”

Il movimento chiede l’approvazione di una nuova legge elettorale che consenta di tornare alle urne nel prossimo mese di ottobre.