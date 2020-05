Genova. Non ce l’ha fatta l’uomo ricoverato questo pomeriggio al San Martino di Genova dopo il terribile incidente avvenuto presso la galleria Mameli, tra Albaro e la Foce.

L’impatto è stato violentissimo: il suo scooter, per cause ancora da determinare, è finito sotto il muso di una macchina che procedeva in senso contrario. Le sue condizioni erano risultate già disperate al momento del soccorso: i medici lo hanno estratto dalle lamiere con un braccio pressoché amputato.

Inutile quindi la corsa all’ospedale, dove l’uomo, classe 1966, è stato ricoverato in codice rosso. L’autista dell’auto è stato invece portato in codice giallo al pronto del Galliera.

(Foto Marco Pellizza)