Accoltellato da un vicino di casa a Borgoratti, 33enne grave ma stabile

Genova. Condizioni serie ma stabili quelle del 33enne ferito da alcune coltellate dopo un diverbio per motivi condominiali avvenuto sabato in via Torricelli.

Dalla direzione dell’ospedale San Martino fanno sapere che “la situazione è stazionaria”. Il paziente, ricoverato presso il Trauma Center diretto dal dottor Luca Berardi, sarà sottoposto ad una tac di controllo addominale nella giornata di domani, per valutare nuovamente lo stato della lacerazione epatica derivante da una delle coltellate ricevute.

La situazione toracica invece comporterà la presenza del tubo di drenaggio ancora per qualche giorno. La prognosi resta riservata.