Accoltellamento per strada a Borgoratti, un ventenne finisce al San Martino

Genova. Numerose volanti della polizia e soccorsi in via Torricelli, nel quartiere di Borgoratti, questo pomeriggio, per una rissa sfociata in un accoltellamento. I fatti sono avvenuti questo pomeriggio.

Una persona, un ragazzo di circa 20 anni, è stato trovato con ferite da fendente per strada ed è stato soccorso da ambulanza e automedica. Sul posto la Croce rossa di Sturla.

Il giovane è stato portato al San Martino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto precedentemente. In corso indagini.