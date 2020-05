A tu per tu con Luca Monteforte, ex calciatore e allenatore

A tu per tu con Luca Monteforte, ex calciatore di Levante C, Cuneo, Rapallo, Ovada e Arenzano ed ex allenatore di Arenzano, Finale, Sestrese, Loanesi, Sammargheritese, Savona, Cairese, Albissola, Ligorna.

Monteforte ci parla del suo rapporto col calcio, sin dalle partitelle da ragazzino e dalle prime esperienze allo stadio, ai suoi primi successi nel settore giovanile.