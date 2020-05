A tu per tu con Giuseppe “Pinuccio” Ferrando, vicepresidente dell’Asd Praese 1945, squadra che milita in Promozione, ed ex consigliere regionale della Figc.

Ferrando ci parla della sua lunga esperienza di dirigente, da sempre legato alla società di Pra’, toccando vari temi che riguardano il calcio nel quartiere genovese e la storia del sodalizio.