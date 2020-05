A Genova mascherine obbligatorie all’aperto ancora per una settimana

Genova. Mascherine obbligatorie a Genova ancora per una settimana. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci che ha letto la nuova ordinanza del Comune in vigore da domani, giorno in cui riaprono le spiagge libere.

“Teniamo quest’obbligo ancora almeno una settimana, se i dati che sono in discese lo consentiranno, tra una settimana o dieci giorni massimo toglieremo l’obbligo e lasceremo la raccomandazione” ha detto Bucci. Il Comune di Genova prosegue sulla linea della cautela, in controtendenza con la decisione arrivata proprio oggi dai governatori del Veneto e del Trentino, di revocare l’obbligo di mascherina all’aperto a partire dal 1 giugno.

“Seguiamo le indicazioni che arrivano da Regione e Governo” ha detto Bucci ribadendo che la mascherina non deve essere usata quando si pratica l’attività sportiva, ma occorre sempre averla con sé e che “soprattutto serve buon senso perché se sono da solo in cima a un monte non devo indossarla, ma lo devo fare se mi trovo a contatto con altre persone”.