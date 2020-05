1° maggio, a De Ferrari gli striscioni del collettivo femminista: "Più tamponi, meno droni"

Genova. “Più tamponi, meno droni”. E poi: “Salute bene comune, la sanità non è profitto”. E anche “reddito di quarantena”. È la protesta organizzata per il 1° maggio dal collettivo femminista “Non una di meno” che ha invitato tutti coloro che abitano nel municipio Centro Est a uscire di casa dalle 11 alle 17.30 per portare davanti alla sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, un cartello o uno striscione con le rivendicazioni “per trasformare la sanità pubblica in un vero bene comune”.

I partecipanti sono stati invitati a fare una foto o fare un video dell’azione, ricordare di portare un fazzoletto o un altro indumento fucsia – il colore simbolo di Non una di meno – e inviare tutto alla pagina fb di “Non Una di Meno Genova” oppure pubblicare sui propri social taggando “Non una di meno Genova”.

Alle 18, poi, Ruidazo Globale. “Dai balconi e dai terrazzi manifestiamo rumorosamente con pentole, musica, canzoni, cori”. Sulla pagina Facebook di Non una di meno Genova anche esempi di slogan per cartelli e striscioni: “Curiamoci della sanità pubblica, mai più tagli e privatizzazioni!”; “Meno relazioni stabili, più sanità pubblica!”; “Aborto sicuro con RU486 nei consultori!”; “Aritmetica dei profitti: meno welfare più contagio /meno diritti e più contagi / più povertà e meno salute”; “+ assunzioni – privatizzazioni”, “+ tamponi – droni”.

Ed ecco le rivendicazioni del collettivo femminista: