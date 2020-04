Vola giù con l’auto nella scarpata, uomo di 38 anni muore nell’entroterra di Genova

Casella. Tragedia questa sera alla Crocetta d’Orero, nell’entroterra di Genova: un uomo di 38 anni è finito fuori strada con la sua auto ed è precipitato per alcuni metri lungo una scarpata. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

È successo intorno alle 19.30. Sul posto sono arrivati i militi del 118 che hanno provato a soccorrerlo, ma il giovane era già deceduto. Dai primi accertamenti non sono risultati altri mezzi coinvolti. La vettura è uscita dalla carreggiata per cause ancora da chiarire. Con lui non viaggiavano altri passeggeri.

In corso le indagini per fare luce sulla dinamica dell’accaduto.