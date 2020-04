Viabilità, autocisterna si ribalta in A26, autostrada chiusa tra Voltri e Masone

Genova. Alle ore 10:50 circa, sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante. Nell’incidente, avvenuto al km 3, la cisterna, che trasportava materiale infiammabile (alcol furfurilico), si è ribaltata ma non ha disperso il carico.

Su disposizione dei Vigili del Fuoco è stato necessario procedere al trasbordo del materiale infiammabile; per ragioni di sicurezza è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione A7/A26 Predosa – Bettole e l’allacciamento con la A10 in direzione di Genova Voltri.

Sul luogo dell’evento inoltre sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente si registrano 4 km di coda in direzione di Genova.

Per gli utenti diretti verso Alessandria o Vercelli si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle – Genova entrando da Genova Ovest, prendere la Diramazione A7/A26 Predosa Bettole per poi rientrare in A26; percorso inverso per chi da Nord è diretto verso Genova.

Per i soli veicoli leggeri provenienti dalla A10 e diretti verso la A26 in direzione Nord si consiglia di uscire a Genova Prà, proseguire lungo la S.S. 456 “Del Turchino” per poi rientrare in A26 a Masone.