Viabilità, A7 chiusa da Genova Ovest fino a svincolo con A12: riapertura domani mattina

Genova. Continuano gli interventi di verifica ed intervento sulle infrastrutture viaria delle autostrade genovesi.

Per tutta la giornata anche di oggi, infatti, sarà chiuso il tratto tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno, in entrambe le direzioni, fino alle 06:00 del domani, lunedì 27 aprile.

Per chi viaggia verso Genova, quindi uscita consigliata a Bolzaneto, che diventa anche il casello di ingressi in autostrada per chi viaggia verso nordi.