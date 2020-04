Via Pré, rubano tablet da negozio di bombole: arrestati

Genova. Sono stati notati da un residente mentre forzavano la saracinesca di un negozio di bombole GPL con un tubo da ponteggio per poi spaccare il vetro della porta di ingresso in via Pré intorno all’1 di notte.

Protagonisti due cittadini marocchini di 33 e 39 anni, entrambi pluripregiudicati ed irregolari. Le volanti all’arrivo si sono coordinate in modo da bloccare ogni via di fuga riuscendo poi a bloccare i ladri in via Balbi. Uno di loro aveva con sé un tablet marca Samsung, riconosciuto poi dal proprietario dell’esercizio trafugato.

I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.