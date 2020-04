Vi hanno girato un link del Cnr con un questionario sul Covid? Sì, compilarlo ha molto senso

Genova. Forse vi è arrivato attraverso qualche chat, tra un meme e l’altro, tra una ricetta per preparare il lievito e l’altra. O forse è la prima volta, in questo momento, che ne sentite parlare.

Il Cnr sta diffondendo un questionario online, con risposte raccolte ovviamente in forma anonima, rivolto a tutti i cittadini per raggiungere una stima quanto più verosimile della reale diffusione dell’infezione da Covid19 in Italia, così da fornire alle autorità sanitarie un contributo immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.

A questo link potete partecipare all’indagine epidemiologica: dura solo pochi minuti.

Lo studio ha un pedigree scientifico di tutto rispetto e potete stare tranquilli sulla privacy che sarà garantita ai vostri dati. Il progetto si chiama “Epicovid19” ed messo a punto, partendo da strumenti già disponibili per il nuovo Coronavirus e per precedenti epidemie, dall’unità di Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in collaborazione con il dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, l’Istituto di neuroscienze (In) e l’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr, la Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Come spiegano i ricercatori, “i dati epidemiologici finora si sono finora basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza poter considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e cure mediche intensive o sub-intensive“.

Una valutazione più precisa della prevalenza di Covid19 a livello nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche associate consentirebbe, invece, una solida base per stimare dei tassi di mortalità e letalità più robuste, di prendere appropriate decisioni di politica sanitaria e di misure del contenimento, di ridistribuire risorse sanitarie per la gestione dell’emergenza e di costruire solidi modelli statistici previsionali. Il questionario si propone di raggiungere ogni fascia adulta della popolazione.