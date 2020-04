Val Bisagno, bus Amt esce fuori strada e rischia di abbattere le linea telefonica

Genova. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est, ieri pomeriggio, a Struppa. Un autobus della Amt è uscito fuori strada in via Trossarelli.

Le cause dell’incidente sono in via di accertamento. Non ci sono stati feriti né tra il conducente né tra i passeggeri anche perché il mezzo era praticamente vuoto.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza due pali telefonici coinvolti nell’incidente, tagliato la struttura metallica di una tettoia che bloccava il bus e lo hanno rimesso in strada.