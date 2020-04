Uomo cade da un ponte a Borzonasca, ricerche in corso nel torrente

Borzonasca. Un uomo è caduto in un torrente a Borzonasca, nell’entroterra del Tigullio, nei pressi della località Acero. Da quanto si apprende sarebbe stato visto dalla madre mentre, per cause da chiarire, cadeva da un ponte.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Chiavari col nucleo sommozzatori, il personale medico del 118 e i carabinieri. Le ricerche sono in corso dalle 20 di questa sera.

A complicare le operazioni sono da un lato il buio e dall’altro la zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere.

Notizia in aggiornamento