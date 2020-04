UniGenonsiferma – sosteniamo la ricerca, già raccolti 141.000 euro

Genova. Ha superato i 141.000 euro in meno di due settimane la campagna #UniGenonsiferma – Sosteniamo la ricerca per contrastare il Covid-19 lanciata dall’Università di Genova per finanziare un’indagine epidemiologica, con ricadute pratiche per tutti i liguri, che aiuti a comprendere i meccanismi di diffusione del virus e l’impatto dell’epidemia sulla popolazione della nostra regione.

La possibilità di contrastare in un prossimo futuro i focolai secondari e i contagi di ritorno e di individuare e somministrare il vaccino alle categorie più a rischio, nel caso in cui avesse un costo elevato o fosse inizialmente contingentato nelle quantità, ha stimolato la generosità dei liguri.

La campagna ha ricevuto 66.000 euro di donazioni da privati: dal Rotary Club Genova Ovest alle aziende farmaceutiche, assicurative, alle imprese di pulizie e altro. A queste si affiancano altri 75.000 euro di cofinanziamento: 45.000 euro provenienti dalla Donazione Roberto Sangiorgi, messi a disposizione del prof. Alessandro Rebora, e 30.000 euro dai fondi del Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici del prof. Marco Testa.

A queste generose erogazioni liberali si sommano le donazioni volontarie di una o più ore di stipendio della comunità accademica, ancora da computare.

Ricordiamo che la ricerca sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), sostenuta dall’Ateneo genovese, vede coinvolti i proff. Giancarlo Icardi, Matteo Bassetti, Filippo Ansaldi, Paolo Durando e il personale universitario che opera all’interno del Policlinico San Martino, oggi in prima linea per fronteggiare l’emergenza pandemia, con cui l’Università di Genova collabora sul piano clinico e della ricerca, in particolare con la direzione scientifica coordinata dal prof. Antonio Uccelli.

Doveroso e sentito il ringraziamento a tutti coloro che hanno già contribuito e a quelli che vorranno ancora partecipare alla campagna #UniGenonsiferma – Sosteniamo la ricerca per contrastare il Covid-19.

COME DONARE:

Bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Genova – Campagna Ricerca Covid-19 IBAN: IT36Z0569601400000015000X58 Banca Popolare di Sondrio

C/C postale N. 1046661573 IBAN: IT85J0760111000001046661573

Al link retedeldono.it/it/progetti/unige/unigenonsiferma-sosteniamo-la-ricerca