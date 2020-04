Un’enorme bandiera di Genova e le sirene delle navi in porto per l’ultima campata del viadotto Polcevera

Genova. E’ iniziato poco dopo le 14 il varo dell’ultima campata delle 19 del nuovo viadotto sul Polcevera. Le operazioni procederanno lentamente, l’impalcato – 44 metri per circa 800 tonnellate – salirà 5 metri all’ora grazie all’ausilio degli strand jack, montati sulle pile 11 e 12.

Tra poche ore quindi i due versanti della vallata saranno nuovamente uniti dopo che il 14 agosto 2018 il crollo del ponte Morandi aveva creato uno squarcio nella città. La campata sarà in quota entro la mattinata di domani quando, per l’occasione, intorno alle 11 effettueranno una visita al cantiere anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Sulla campata è già stata allestita un’enorme bandiera di Genova, il vessillo bianco con la croce rossa di San Giorgio che già in questi minuti sta sventolando sospinta dallo scirocco. Ed è al mare che guarderà idealmente il momento del varo perché nel momento in cui la trave sarà al suo posto le sirene del cantiere suoneranno e “avvertiranno” quelle delle navi in porto che, a loro volta, faranno rimbombare le loro sirene per salutare il ponte “unito”.

Un modo per celebrare in maniera sobria e senza trionfalismi, come chiesto d’altronde anche dai parenti delle vittime, quello che è un parziale traguardo. Domani la silhouette della struttura sarà completamente visibile e sarà ripresa e fotografata e rilanciata dai media di tutto il mondo.

Oltre al ministro non mancheranno le istituzioni locali con il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni Toti, il commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci, l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono e l’amministratore delegato di Salini Impregilo Pietro Salini e i vertici del consorzio PerGenova.