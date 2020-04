Una piazza virtuale per il 25 aprile: interventi e dirette social, alle 15 Bella Ciao cantata da finestre e balconi

Genova. Sarà un 25 aprile diverso da come siamo abituati a celebrarlo ogni anno a Genova. Nessun corteo da piazza della Vittoria e nessun comizio in piazza Matteotti a causa dell’emergenza Coronavirus. La celebrazione ufficiale – quella delle deposizione delle corone sotto il ponte monumentale – si svolgerà con la presenta del sindaco e di poche altre autorità.

Ma la festa del 25 aprile si celebrerà comunque.

Il 25 APRILE, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, sui canali Facebook e Youtube di Goodmorning Genova – network nato il 10 marzo per affrontare l’emergenza – una diretta streaming “non stop” per raccontare le iniziative di commemorazione, offrire testimonianze di partigiani, spunti di riflessione, contributi di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo e che terminerà con l’invito ad un grande Flash Mob dalle finestre delle nostre case.

Oltre a Goodmorning Genova e all’Anpi a promuovere l’iniziativa sono CGIL Genova, Legacoop Liguria, Comunità di San Benedetto, Arci Liguria e Arci Genova, Coop Liguria, Libera Genova e Liguria, La Città, Il Cesto Genova e i Giardini Luzzati Spazio Comune.

La diretta di Goodmorning Genova sarà condivisa anche dalle pagine e dai siti delle altre organizzazioni. Condurranno la diretta Giovanni Giaccone, con interventi di Donatella Alfonso, giornalisti, e Irene Lamponi, attrice e autrice.

La sei ore di diretta prevedono una scaletta ricca di contributi, suddivisa in fasce orarie: 9,00 – 12,00 e 12,00 – 15,00. A fare da spartiacque tra questi due momenti lo scoccare delle 12,00 quando le campane di tutte le chiese di Genova suoneranno a festa.

Nella prima parte della giornata saranno prevalentemente concentrati i contributi relativi a commemorazioni e testimonianze.

Tra i contributi i saluti di Carla Nespolo, Presidente Nazionale ANPI, cui seguirà il collegamento dal vivo al SACRARIO del PONTE MONUMENTALE con il Sindaco Marco Bucci, Massimo Bisca Presidente Provinciale di ANPI e le Autorità.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo citiamo la testimonianza di Giordano Bruschi con Luca Borzani, oltre ai contributi di Maurizio Landini Segretario Generale della CGIL, Don Ciotti Presidente Nazionale Libera e di Mauro Lusetti Presidente Nazionale di Legacoop.

E alle 15 da finestre e balconi tutti potranno intonare Bella Ciao in un’invasione di memoria per tener vivo il ricordo della Resistenza anche in questo 2020 senza piazze e manifestazioni.