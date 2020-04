Un calice per il centro antiviolenza Mascherona di Genova

Genova. L’associazione Le Donne della Birra in collaborazione con GoDrink organizza giovedì 30 aprile alle ore 19 l’evento online “Un Calice per il Centro Antiviolenza Mascherona”

In questo periodo di reclusione, un momento di convivialità online per incontrare nuovi/e amici/che, per condividere un calice di Birra e contribuire a sostenere il Centro Antiviolenza Mascherona.

Basta scegliere una bottiglia di birra Weiss (birra di frumento) e stappala con Elvira H A Ackermann, Bier-sommelière Doemens e Presidente dell’ Associazione Le Donne della Birra.

Verranno confrontate le varie etichette dei partecipanti, verranno condivisi pareri, sentori ed aneddoti personali sulle birre scelte.

Il contributo per la partecipazione alla serata è di 4€ che verranno interamente devolute al Centro Antiviolenza Mascherona di Genova. Appuntamento Giovedì 30 Aprile alle 19.00 in Videoconferenza. Per prenotazioni https://www.godrink.it/event/view?id=280 Per richiedere informazioni info@godrink.it