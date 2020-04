Tutti chiusi in casa ma per i ladri non è un problema, raffica di furti sulle alture di Genova

Genova. Nella zona di San Pantaleo e Sant’Antonino, idillico quartiere sulle alture di Staglieno, a Genova, adesso iniziano a essere davvero preoccupati. Questa notte si è verificata, all’interno di un’abitazione, l’irruzione da parte dei ladri.

Ignoti sono entrati in una casa di via San Pantaleo, appunto, mentre i proprietari dormivano – una famiglia con figli minori – e hanno provato a portare via quanto possibile prima che gli inquilini si svegliassero e li costringessero alla fuga, chiamando i carabinieri.

Sul posto i militari hanno cercato di ricostruire la situazione dalle 2 alle 6 del mattino, nel frattempo altri abitanti della zona si sono resi conto di quanto accaduto. Secondo alcuni residenti questo sarebbe il quarto furto nel quartiere dall’inizio dell’emergenza Coronavirus e di conseguenza dell’isolamento preventivo a domicilio.

Case tutt’altro che vuote, quindi, ma ladri che non si lasciano intimorire. Forse anche perché altri tipi di “affari” non stanno girando in questo periodo i furti in abitazione, non certo nuovi in queste zone collinari di Genova, non si fermano.