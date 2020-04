Tutti chiusi in casa, chi fa festa sono i cinghiali: razzia nei cassonetti di Quezzi

Genova. Chi è transitato questa mattina per via Portazza, a Quezzi, non si è reso conto di nulla perché nel frattempo i netturbini di Amiu era giù entrati in azione con il servizio notturno di Amiu. Non è stato un lavoro immediato ripulire i resti di un “mega party” organizzato, si fa per dire, da alcuni cinghiali.

Gli ungulati, attirati dal cibo contenuto nei cassonetti – in gran parte gettato erroneamente nell’indifferenziato – hanno rovesciato la spazzatura sull’asfalto banchettando indisturbati.

Intanto, oltre al normale svuotamento dei cassonetti e alla sanificazione che è stata implementata in queste settimane, Amiu da mercoledì 22 aprile riattiverà in tutta la città il

ritiro dei rifiuti ingombranti presso l’abitazione. Si tratta del consueto servizio a pagamento che prevede il ritiro al piano direttamente a casa, e che lo scorso 13 marzo era stato fermato per l’emergenza Coronavirus.