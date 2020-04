Trasporto clandestino di cani da Genova a Taranto: cuccioli sequestrati dalla polstrada

Genova. Un trasporto clandestino di cani è stato intercettato dalla polizia stradale ieri sera in Toscana, in provincia di Grosseto, nei pressi di Capalbio. Gli agenti, che con tre pattuglie stavano effettuando controlli alla circolazione stradale per verificare il rispetto delle normative Covid, verso le 21 hanno fermato un furgone con a bordo un uomo di 44 anni che da Genova stava andando verso Taranto.

La notizia è stata riportata dalla testata toscana il Giunco.net: l’uomo, residente a Taranto, non ha saputo spiegare come mai stesse facendo questo viaggi: gli agenti hanno ispezionato il furgone, trovando due minuscoli trasportini per animali di 30 centimetri. All’interno del primo tre cucciolini di barboncini toy, due fulvi e uno nero. Nell’altro un altro barboncino, bianco e nero, di circa un anno.

I poliziotti hanno richiesto l’intervento del veterinario della Asl. Il veterinario ha detto che i trasportini non erano idonei al trasporto, e l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. I cagnolini sono invece stati sequestrati e affidati ad un canile della zona in attesa della decisione del giudice.