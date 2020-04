Genova. Una decina di scooter e un paio di auto sono stati letteralmente demoliti questa notte da un camion alle prese con una manovra in piazza Palermo, nel quartiere della foce.

L’episodio è avvenuto alle prime ore di questa mattina: un tir, rimasto “intrappolato” nei controviali della piazza, ha provato in tutti i modi ad uscire dall’inghippo, per poi concludere con l’extrema ratio delle maniere forti. La mossa finale è stata quella di passare letteralmente sopra gli scooter regolarmente in sosta, stritolandoli sotto le ruote, addosso ad alcune auto.

di 5 Galleria fotografica Camion demolisce auto e moto in piazza Palermo









La strage notturna è stata vissuta da diversi cittadini, che allarmati dai rumori tipici di un demolitore, hanno filmato e allertato la municipale, intervenuta immediatamente per identificare il mezzo, e fare tutti i rilievi per il sinistro multiplo.

Lo spettacolo, alla mattina, è stato impietoso: moto e scooter demoliti in terra, con parti letteralmente “macinate” dal passaggio ripetuto del camion nel tentativo di una manovra decisamente costosa.