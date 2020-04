Terzo Valico, riprendono i lavori al bivio Fegino, modifiche alla circolazione dei treni

Genova. Interventi propedeutici alla realizzazione della nuova linea del Terzo Valico sono programmati nel prossimo fine settimana nei pressi di Fegino (nodo di Genova).

Nel dettaglio sono previste attività di modifica del piano binari e opere tecnologiche propedeutiche alla realizzazione del nuovo Apparato di comando e controllo della circolazione ferroviaria previsto a Bivio Fegino.

Per consentire le attività, programmate da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sabato 18 e domenica 19 aprile saranno modificate le percorrenze di alcuni collegamenti. In particolare i treni Regionali delle relazioni Genova-Torino; Ventimiglia-Genova-Milano e La Spezia-Genova-Milano percorreranno l’itinerario alternativo via Busalla con le stesse fermate ma con possibili variazioni d’orario.

I treni Regionali della relazione Genova – Piacenza/Ravenna/Rimini faranno capolinea ad Arquata Scrivia o Ronco Scrivia. Saranno modificati i collegamenti sulla linea Genova – Arquata Scrivia – Novi Ligure e il regionale 6052 Genova Brignole (7.05) – Acqui Terme (8.35) sulla tratta Genova-Acqui Terme. Il dettaglio delle modifiche è consultabile nelle locandine allegate.