Solidarietà, ecco la spesa sospesa sul ‘Muro della Gentilezza’ di Sestri Ponente

Genova. Salse di pomodoro, pastasciutta, scatolame vario, beni di prima necessità, ma non solo, anche vestiti, tra magliette, pantaloni e qualche giacca per ripararsi dal freddo a disposizione di chi è in situazione di necessità.

Tutto questo si trova sul “Muro della Gentilezza” di Sestri Ponente, nei pressi della stazione ferroviari della popolosa delegazione: una ‘spesa sospesa’ dove chi ha bisogno può trovare qualche alimento lasciato da qualche generoso concittadino.

Un piccolo spazio di solidarietà che ritorna, nonostante l’avversità di parte della politica, che nei mesi scorsi aveva fatto sgombrare il tutto per motivi di igiene. Ma in questo periodo di crisi, la cui portata non è ancora determinabile, ha riportato in auge l’iniziativa, nata dalla buona volontà di qualche anonimo genovese.