Genova. Installate due nuove telecamere per la video sorveglianza in via San Vincenzo, la via simbolo del cuore commerciale del centro cittadino.

L’intervento è stato fatto da Aster, che ha posizionato i due nuovi “occhi elettronici” in due punti strategici della via, per poter aver la massima copertura possibile della zona.

Prosegue in questo modo l’iniziativa dell’amministrazione civica che negli ultimi mesi ha accesso diverse decine di nuove telecamere in alcuni punti strategici della città.