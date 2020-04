Sestri Ponente, riaperto il discusso attraversamento davanti alla stazione Fs

Genova. “Finalmente, dopo diverse interrogazioni che ho portato in consiglio comunale, prima con l’assessore Balleari e successivamente con l’assessore Campora, è stato riaperto l’attraversamento pedonale di via Biancheri, a Sestri Ponente, che dal marciapiede della stazione porta ai portici della via suddetta. Dopo le iniziative consiliari e alcuni sopralluoghi, la richiesta di commercianti della zona è stata finalmente accolta”. Lo afferma il consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti rivendicando la novità come una vittoria dei cittadini, specialmente i negozianti.

“La chiusura dell’attraversamento pedonale, infatti, aveva portato una diminuzione del passaggio e una conseguente perdita di introiti da parte dei commercianti, che ha costretto alcune delle attività a chiudere i battenti – continua – Continueremo a valutare ogni situazione e riflettere sull’efficacia degli attraversamenti adiacenti in modo da alleggerire il traffico nel rispetto di tutte le realtà presenti”.

E il problema del traffico è proprio uno di quelli che avevano portato, dopo la realizzazione del tanto “sudato” sottopassaggio di fronte al mercato del ferro, alla decisione di eliminare quell’attraversamento. Pericoloso per i pedoni, che assiepati sul marciapiede talvolta finivano per occupare parte della carreggiata, dannoso per la fluidità viaria, perché la frequenza del semaforo era piuttosto alta.