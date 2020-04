Sestri Ponente, cittadini allarmati da un boato nel cuore della notte

Genova. Qualcuno dormiva già, ed è stato svegliato, qualcuno stava per farlo. Intorno all’una di notte un misterioso boato ha messo in allarme i cittadini di Sestri Ponente. Il forte rumore, simile a un’esplosione, è stato avvertito nella zona di via Puccini, via Albareto e dintorni.

Qualcuno ha segnalato il boato su un gruppo di quartiere e in tanti hanno confermato di essersi spaventati per lo stesso motivo. Qualcun ipotizzava un’auto esplosa, qualcuno un petardo, qualcuno i sistemi per allontanare gli uccelli dalla pista dell’aeroporto e qualcuno addirittura una scossa di terremoto.

Secondo quanto raccontato dai vigili del fuoco, tuttavia, al comando è arrivata ieri notte soltanto una telefonata. I pompieri hanno cercato di localizzare il problema, senza riuscirci, e hanno incrociato le informazioni con la polizia locale e le altre forze dell’ordine. Ma non sono potuti risalire all’origine del rumore. D’altronde non sembrano esserci stati problemi nel quartiere. Probabilmente un petardo, hanno concluso. Allarme rientrato.