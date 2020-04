Serata in streaming con il giovane blogger per raccogliere fondi per l’emergenza Covid-19

Genova. Andrà in onda su streaming sulla pagina Facebook “Meike Ye Official”, dal 20 al 22 aprile, ogni sera dalle 21.15 alle 22.15 una iniziativa pensata dal giovane blogger genovese Meike.

L’obbiettivo sarà raccogliere fondi per i ospedali e per far fronte all’emergenza Covid-19. “E’ importante che il maggior numero di persone possa contribuire all’ampliamento e al potenziamento dei reparti ospedalieri”

Durante la serata sono previsti interventi di ospiti a sorpresa. Durante le tre serate verranno ricordati gli estremi delle raccolte fondi ufficiali per il policlinico San Martino, della asl 3 Genovese e della Protezione Civile Nazionale.