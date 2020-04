San Fruttuoso, in auto con due etti e mezzo di marijuana: arrestati

Genova. Sono stati fermati per un controllo dai Carabinieri di San Martino, mentre si trovavano a bordo di un’audi A4. Protagonisti un egiziano 29 enne e un marocchino di 32 anni.

I due hanno da subito tradito un evidente nervosismo, che ha trovato successiva giustificazione nell’esito della perquisizione personale e veicolare, dove i militari in primo momento, hanno trovato 200 grammi circa di “marijuana”, suddivisa in tre involucri, nascosti nel vano portaoggetti. Successivamente, e da una più approfondita ispezione dell’auto, i carabinieri, hanno trovato ulteriori 50 grammi della stessa sostanza, divisa in due buste di plastica, nascosti dentro un piccolo doppio fondo e una sotto la leva del cambio.

I due fermati sono stati arrestati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”