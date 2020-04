Sampierdarena, paura nella notte: incendio in un appartamento di via Molteni

Genova. Paura nella notte nel quartiere genovese di Sampierdarena per l’incendio di un appartamento in via Molteni. Le fiamme sono divampate all’ultimo piano del civico 3 intorno alle 2.30 e hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per quasi tre ore prima di bonificare completamente il rogo.

All’interno non si trovavano persone perché l’appartamento risulta disabitato. I proprietari, che abitano al piano inferiore, si sono accorti dell’incendio perché hanno sentito odore di bruciato. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre insieme a un’ambulanza – che poi non si è resa necessaria – e lo spegnimento è stato particolarmente impegnativo.

Ancora da accertare le cause dell’accaduto. L’appartamento risulta inagibile ma non totalmente distrutto.