Riqualificazione ex stazione di Pra’, ok al progetto esecutivo: obbiettivo fine lavori a ottobre

Genova. Il Comune di Genova attraverso la direzione “riqualificazione urbana” ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di sistemazione interna della ex stazione ferroviaria di Pra’. Il progetto era stato approvato dalla giunta nell’ottobre scorso.

Per i lavori sono stati previsti 235 mila euro più iva. Saranno affidati attraverso procedura negoziata, invitando almeno 30 operatori del settore presenti nell’albo fornitori del Comune. Il criterio di assegnazione sarà quello del minor prezzo.

A questo punto si fa più vicina la realizzazione di uno spazio da destinare al quartiere, completamente ristrutturato e messo in sicurezza, nell’ambito della risistemazione urbanistica e viaria di Pra’.

Secondo il Comune l’obbiettivo è ultimare i lavori entro ottobre 2020. Tra le ipotesi per “riempire” la ex stazione quella di un mercato di prodotti alimentari a chilometro zero, della sede di un centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare ma anche aule studio multifunzionali dal momento che mancano, in delegazione, vere e proprie biblioteche civiche.