25 aprile e solidarietà: dalla sezione Anpi-Amt Cerofolini pacchi alimentari per le famiglie della Val Bisagno

Genova. A due giorni dalle celebrazioni del 25 aprile, il la sezione Anpi Amt Cerofolini ha raccolto grazie al contributo degli iscritti generi alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà della media Valbisagno dove ha sede l’associazione.

La distribuzione avverrà attraverso il negozio solidale la Sporta aperta gestito dai volontari della Caritas.

“Ringrazio la sezione Anpi-Cerofolini per questo gesto – commenta il presidente del municipio Media Val Bisagno Roberto D’Avolio – che dimostra ancora una volta senso di appartenenza al territorio e senso di comunità”.

Il progetto, che proseguirà anche nei prossimi giorni si chiama #resistiamoumani, un chiaro richiamo ai valori della resistenza come spiega il presidente della sezione Luciano Della Scala: “Volevamo dare un segnale importante sulla necessità di tornare ai valori della Resistenza come la solidarietà e la fratellanza in un momento in cui ce n’è molto bisogno”.