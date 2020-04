raccontogenova, già 500 foto e contenuti sui social per narrare la città nonostante il lockdown

Genova. Avete video o foto di Genova nel vostro archivio? Postateli! Avete voglia di cimentarvi con un tutorial che racconti la tradizione genovese in cucina? Questo è il momento giusto! Il Comune di Genova invita la community online a partecipare a #RaccontoGenova

A inizio emergenza il Comune di Genova ha coinvolto i social Ambassador del brand Genovamorethanthis (28 influencer locali tra instagrammer e blogger) per portare avanti la narrazione della città e del suo patrimonio culturale per trasmettere messaggi positivi in un momento delicato come questo.

“Una condivisione di contenuti spontanea, da parte dei cittadini, che cresce ogni giorno e dimostra quanto i genovesi siano orgogliosi di mostrare a tutti le bellezze della propria città – dichiara l’assessore Laura Gaggero – per fare in modo che l’azione di comunicazione sia più incisiva raccomandiamo di postare i contenuti usando sempre gli hashtag #raccontogenova e #iorestoacasa”.

Dalla sinergia tra la Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città del Comune di Genova e la community online è nata l’azione #RaccontoGenova: un invito a tutti gli utenti social a postare immagini e video di repertorio oppure foto scattate da casa per raccontare la città e le sue bellezze anche in un momento in cui né i cittadini né i turisti possono viverle direttamente.

L’iniziativa è stata lanciata venerdì 27 marzo dai canali social Genovamorethanthis (la pagina Facebook Visit Genoa e il canale Instagram Genovamorethanthis) per invitare i propri follower e non solo a condividere foto e video d’archivio realizzati a Genova (ma anche articoli postati sui blog) con l’hashtag ufficiale #RaccontoGenova.

Ottima la risposta: sul canale più attivo, Instagram, sono già 500 foto postate grazie al grande lavoro che gli Ambassador hanno svolto, coinvolgendo anche le proprie community.

I migliori contenuti verranno ricondivisi su Facebook e su Instagram ogni martedì e ogni venerdì per dare spazio a tutti i contenuti che ogni giorno gli utenti postano online.