Quasi pronta l’ordinanza della Liguria: da lunedì jogging e passeggiate senza limiti orari, asporto per ristoranti e pizzerie

Genova. Sarà presentata domani pomeriggio e avrà valore dalla mezzanotte di domenica l’ordinanza della Regione Liguria che autorizza l’asporto per ristoranti, pizzerie e pasticcerie e dà più sollievo alla popolazione, consentendo di poter riprendendere un minimo le attività sportive all’aperto e in solitudine o di portare i bambini a fare una passeggiata.

Dopo la bozza che era stata presentata ieri alla task force, ci sono già stati alcuni cambiamenti: il governatore ha fatto dietrofront sui parrucchieri a domicilio visto il timore di contagio espresso da molti esponenti della categoria. “Lo avevamo pensato per combattere il nero e consentire un po’ di lavoro a chi svolge attività – ha spiegato il governatore nella diretta Facebook di questo pomeriggio – ma molti hanno sollevato dubbi e preoccupazioni quindi non la inseriremo. Purtroppo noi non possiamo riaprire i negozi e credo che il governo ci metterà un po’”.

Tra le attività che potrebbero riaprire ci sono i negozi di calzature per bambini e forse la toilettatura per cani “visto che non esiste per loro un pericolo di trasmissione del virus e in molti ce lo chiedono” ha detto Toti.

Il secondo cambiamento rispetto alla bozza di ieri riguarda gli orari per praticare l’attività sportiva in solitudine: la bozza prevedeva una forte limitazione temporale con il via libera a jogging e bicicletta solo dalle 19 alle 22 di sera. “Rispetto alla bozza circolata abbiamo deciso che non ci saranno limitazioni di orari – ha spiegato il governatore – anche per non penalizzare alcuni cittadini rispetto ad altri”. Non sarà ovviamente una libertà totale: lo spazio in cui potrà essere praticato lo sport dovrebbe – il condizionale è d’obbligo perché, come ha ribadito il governatore, alla versione definitiva dell’ordinanza Regione e task force lavoreranno domani pomeriggio – essere il comune di residenza per i più piccoli e il municipio per Genova.

Le attività consentite? La corsa, la pesca sportiva, la bici, le passeggiata a cavallo, ma anche le semplici passeggiate con i bambini “che sono stati reclusi finora e meritano di poter prendere una boccata d’aria”. Fino a domani, in ogni caso, difficile poter scendere in ulteriori dettagli.