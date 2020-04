Quarantena e sport, Greta Thunberg dialoga con il centrocampista della Samp Ekdal

Genova. Durante l’iniziativa benefica lanciata dal canale youtube svedese “Min Stora Dag” il calciatore in forza alla Sampdoria, Albin Ekdal, ha risposto alle domande di molti ragazzi e tra loro l’attivista contro i cambiamenti climatici Greta Thunberg.

Durante il loro dialogo la giovane ambientalista, tra le più influenti dell’intero pianeta, ha chiesto al centrocampista doriano delucidazioni sul tipo di esercizio fisico che stia svolgendo in queste settimane di stop forzato a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

“Ciao Albin, come ti tieni in forma in questo periodo?”, ha chiesto Greta. “Non è facile trovare le motivazioni, ma provo a fare del mio meglio – ha risposto Ekdal – riceviamo un programma di allenamento dal nostro club, che non vuole che ci sediamo semplicemente sul divano a mangiare un gelato. Potrebbero essere necessarie tre-quattro settimane per riavere un ritmo partita. È un processo abbastanza lungo quando il corpo resta fermo così tanto”, ha concluso il calciatore blucerchiato.