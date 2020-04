Pronto soccorso a singhiozzo al Villa Scassi e Galliera, San Martino sotto stress

Genova. Giornate impegnative per i pronto soccorso del capoluogo ligure a causa di un importante afflusso di pazienti che si è registrato tramite il 118. Nella giornata di ieri, 6 aprile e di oggi, 7 aprile, il pronto soccorso dell’ospedale Galliera ha rilevato un funzionamento a singhiozzo e in minor misura anche l’ospedale Villa Scassi; questo ha provocato un inevitabile sovraccarico che ha gravato sul Policlinico San Martino che, per diverse ore, è rimasto l’unico pronto soccorso cittadino pienamente operativo.

Lo comunica Alisa, l’agenzia sanitaria regionale. Solamente nelle ultime ore l’attività di invio delle ambulanze, attraverso il 118 e verso i pronto soccorso, è ripresa con gradualità.

“A fronte di una lieve riduzione dei pazienti affetti da sintomatologia Covid correlata – commenta Angelo Gratarola, coordinatore del Diar Emergenza-urgenza – stiamo assistendo a un incremento di altre patologie più tradizionali che giustificano l’elevato numero di accessi ai dipartimenti di emergenza”.