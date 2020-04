Portofino, in sindaci celebrano anniversario riapertura strada a mare: “Segno di speranza”

Portofino. L’anno scorso migliaia di persone e una moltitudine di bambini festanti avevano inaugurato la ricostruita strada provinciale tra Santa Margherita Ligure e Portofino, distrutta dalla mareggiata del 2018.

Quest’anno i due Comuni avevano in previsione di replicare la festa, ma è stata cancellata come tutti gli eventi in questo periodo. I due sindaci, Matteo Viacaca e Paolo Donadoni, però, hanno voluto lo stesso celebrare il giorno per dare un messaggio di speranza al territorio.

Lo hanno fatto camminando sul tratto di strada ricostruito con Lisa, 7 anni, che con in mano un arcobaleno colorato, mascherina e guanti, ha percorso con i sindaci la provinciale 227. La notizia è stata divulgata con un video sulle note di Let in Be dei Beatles sulle pagine Facebook delle due amministrazioni. Lisa, che ha rappresentato tutti i bambini di Santa e Portofino, è la figlia di un medico di Santa Margherita che lavora nel reparto Covid dell’ospedale S. Martino di Genova.