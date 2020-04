Ponte Genova, raccolta firme per intitolarlo a Paganini, “uno dei più grandi genovesi di sempre”

Genova. Nell’imminenza dell’inaugurazione del nuovo Ponte sul Polcevera, l’Associazione Amici di Paganini promuove una raccolta firme per intitolare il Ponte a Niccolò Paganini, “grande genovese e immenso violinista”. “Hanno già aderito alla proposta varie associazioni e Istituzioni culturali, non soltanto genovesi, che hanno condiviso le nostre motivazioni” si legge in una nota. Vogliono intitolare il ponte al musicista perchè “abbattuta la sua casa natale circa 50 anni fa, la città non ha alcuna visibile memoria del suo illustre cittadino, morto a Nizza e seppellito a Parma; con il nuovo Ponte la città potrebbe rendere tangibile il suo omaggio ad uno dei più grandi genovesi di ogni tempo”.

Perchè “il Ponte collega idealmente Genova all’Europa. Paganini fu certamente uno dei primi, grandi artisti davvero europeisti. Se Colombo fu l’insigne navigatore che tutti conosciamo, Paganini fu probabilmente il più instancabile viaggiatore genovese “via terra”. Nella sua appassionata tournée avviata nel 1828 e protratta fino al 1834, egli si esibì in centinaia di concerti in Austria, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Francia, Inghilterra, Scozia, Irlanda, suscitando ovunque un entusiasmo tale da diventare leggenda, come riferiscono le cronache del tempo. La sua tournée costituisce un’impresa davvero unica per l’epoca”.

Infine, “si è avuto modo di constatare come Paganini e il suo Cannone rappresentino un eccellente biglietto da visita di Genova nel mondo. L’ultima trasferta del Cannone negli USA, il recente Festival paganiniano a Pechino e la kermesse paganiniana prevista a Shangai il prossimo ottobre dimostrano la fama internazionale e imperitura del grande Violinista”